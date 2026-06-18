В Подмосковье потушили пожар в ТЦ "Белая дача"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Котельниках пожарные потушили горевшую крышу торгового центра "Белая дача", сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"Сегодня утром обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание кровли. Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

Ранее о падении обломков на ТЦ сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В связи со случившимся ТЦ утром был закрыт.