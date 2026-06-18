"Шереметьево" возобновило работу, "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают по согласованию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты с аэропорта "Шереметьево", при этом "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации утром в четверг.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства о "Шереметьево", опубликованном в мессенджере Max.

"Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) из-за ограничений воздушного пространства принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении агентства.