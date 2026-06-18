Аэропорт Нижнего Новгорода принял 27 рейсов, летевших в Москву

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в четверг в связи с продолжающимися длительными ограничениями на полеты в аэропортах Москвы принимает в качестве запасного рейсы, следовавшие в столицу, сообщила пресс-служба нижегородского авиаузла.

"На текущий момент уже принято 27 рейсов, из них 15 - международных", - говорится в сообщении.

Для обеспечения обслуживания всех бортов в аэропорту создан оперативный штаб, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб, привлечен дополнительный персонал.

"По решению экипажей пассажиры находятся либо в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения, либо в здании терминала. В настоящее время авиакомпании ожидают обновление информации о длительности ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла для принятия дальнейших решений", - информирует пресс-служба.

Из-за введенных в ночь на четверг ограничений в нижегородском аэропорту задержано три рейса, еще два отменено.