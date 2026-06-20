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На строительном рынке в Балашихе произошел пожар

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют крупный пожар на территории строительного рынка в Балашихе, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка", - сказали в министерстве журналистам.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Площадь пожара уточняется.

К ликвидации привлечено порядка 50 человек и 15 единиц техники.

Балашиха Московская область Подмосковье МЧС
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