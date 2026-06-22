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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского авиаузла - Домодедово и Жуковском, сообщили в Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в канале агентства в Max.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 19 беспилотников, летевших по направлению к Москве.

Домодедово Жуковский Сергей Собянин Шереметьево
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