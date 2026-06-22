Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Завершение переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии, атака БПЛА на Москву, второй тур выборов президента в Колумбии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Швейцарии завершились переговоры делегаций США и Ирана, встречи технических групп будут продолжаться в Бюргенштоке в течение недели. По словам посредников, атмосфера на переговорах была "позитивной и конструктивной", удалось добиться прогресса. Тегеран и Вашингтон в ходе встречи договорились создать группу с участием Ливана "для обеспечения прекращения боев" между Израилем и "Хезболлой".

- На подлете к Москве в течение ночи ликвидировали 59 беспилотников. Аэропорты московского авиаузла приостанавливали обслуживание рейсов. В 05:35 мск они возобновили работу.

- Пентагон потратил около $40 млрд военные действия против Ирана. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, затраты включают стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба, нанесенного американским базам.

- Во втором туре президентских выборов в Колумбии лидировал адвокат и сторонник президента США Абелардо де ла Эсприэлья. По итогам подсчета 99,8% бюллетеней он получил 49,7% голосов, его оппонент Иван Сепеда - 48,7%.

- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в понедельник объявить о дате ухода в отставку, сообщила The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

- Футболисты сборной Испании со счетом 4:0 победили Саудовскую Аравию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Сборная Бельгии сыграла с Ираном вничью (0:0).