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Число выдворенных мигрантов в Москве в 2026 году выросло вдвое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Мигрантов за нарушение миграционного законодательства в Москве в первом полугодии 2026 года выдворили в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за первое полугодие 2026 года число иностранных граждан, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось в два раза – с 8,3 тысячи до 16 тысяч человек", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

Он отметил, что это треть от общего показателя выдворений из страны по ст. 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

При этом, "если говорить обо всех правонарушениях, совершенных мигрантами за 6 месяцев 2026 года, то количество принятых решений об административном выдворении из страны составило порядка 100 тысяч. Что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", добавил Володин.

"До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП. В июле приняли федеральный закон, которым расширили перечень статей КоАП, предполагающих выдворение из страны, до 45. Стало больше в два раза", - напомнил председатель Госдумы.

ФССП Госдума Вячеслав Володин
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