В подмосковной школе на учениях при взрыве шумовой гранаты пострадали взрослые

Травмы получили четыре человека, троих осмотрели в больнице и отпустили

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном округе Щелково в школе на тренировочных учениях 18 августа днем в учебном классе, по предварительным данным, взорвалась шумовая граната, пострадали педагоги, сообщила областная прокуратура.

Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области, в результате происшествия в деревне Серково пострадали четыре человека.

"Один пострадавший был осмотрен врачами на месте и отказался от госпитализации. Еще трое были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области, где были осмотрены врачами, получили необходимую медпомощь и отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства", - сказали в пресс-службе.