Поиск

В подмосковной школе на учениях при взрыве шумовой гранаты пострадали взрослые

Травмы получили четыре человека, троих осмотрели в больнице и отпустили

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном округе Щелково в школе на тренировочных учениях 18 августа днем в учебном классе, по предварительным данным, взорвалась шумовая граната, пострадали педагоги, сообщила областная прокуратура.

Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области, в результате происшествия в деревне Серково пострадали четыре человека.

"Один пострадавший был осмотрен врачами на месте и отказался от госпитализации. Еще трое были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области, где были осмотрены врачами, получили необходимую медпомощь и отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства", - сказали в пресс-службе.

Щелково Минздрав Московская область Серково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В подмосковной школе на учениях при взрыве шумовой гранаты пострадали взрослые

Число выдворенных мигрантов в Москве в 2026 году выросло вдвое

Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

 Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

 Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

В Москве в столкновении грузовика с автобусом погиб пешеход

Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

 Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

Собянин сообщил, что с вечера субботы на Московский регион летело 600 БПЛА

Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Сбито еще 27 летевших на Москву БПЛА, в районе МКАД пострадали три человека

Число летевших на Москву беспилотников превысило 100
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3527 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11241 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов