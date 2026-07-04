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На подлете к Москве в течение последних суток уничтожено 62 БПЛА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 62 беспилотников в течение последних суток на подлете к столице, всего в течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 БПЛА, большинство было нейтрализовано на дальних подступах.

"В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - написал он в своем Мах-канале в субботу.

Москва Сергей Собянин
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