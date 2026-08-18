Мэрия заявила, что энергоснабжение потребителей в Москве идет в штатном режиме

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства сообщает, что отключение отдельных потребителей имело место в Гагаринском и других районах столицы в связи с технологическим переключением источников энергоснабжения.

"В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.