Ограничения введены во Внуково и Шереметьево

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию с соответствующими органами, сообщается в канале Росавиации в Max.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Домодедово.