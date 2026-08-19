Поиск

Ограничения введены во Внуково и Шереметьево

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию с соответствующими органами, сообщается в канале Росавиации в Max.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Домодедово.

Москва Внуково Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбито 11 БПЛА, летевших в направлении Москвы

Ограничения введены во Внуково и Шереметьево

Домодедово работает по согласованию соответствующими органами

Мэрия заявила, что энергоснабжение потребителей в Москве идет в штатном режиме

 Мэрия заявила, что энергоснабжение потребителей в Москве идет в штатном режиме

В подмосковной школе на учениях при взрыве шумовой гранаты пострадали взрослые

Число выдворенных мигрантов в Москве в 2026 году выросло вдвое

Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

 Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

 Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

В Москве в столкновении грузовика с автобусом погиб пешеход

Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА

 Склад Wildberries загорелся в подмосковном Подольске после попадания БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11246 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов