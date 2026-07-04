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Жителей столицы предупредили о грозе в субботу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о ливне и грозе, которые ожидаются в Москве в субботу в течение дня.

"По прогнозам синоптиков, с 12:00 и до 21:00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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