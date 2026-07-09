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В московском прокате велосипедов ввели верификацию через Mos ID

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве в сервисе городского проката велосипедов "Велобайк" установили верификацию через Mos ID, это поможет ограничить доступ к сервису нарушителям правил, а также лицам младше 18 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Теперь доступ к сервису получают только те, кто прошел подтверждение через Mos ID. Такая мера поможет минимизировать риски нарушений и повысить ответственность пользователей", - сказал чиновник.

Чтобы кататься без ограничений на любой доступной площадке, пользователям городского велопроката необходимо связать свой аккаунт с Mos ID - оформить полную учетную запись на портале mos.ru, заполнить необходимые данные, а также зайти в приложение "Велобайк" и пройти авторизацию через Mos ID.

Велобайк Максим Ликсутов Москва Дептранс
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