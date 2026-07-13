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В Подмосковье продолжают восстанавливать электроснабжение

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Энергетики Московской области продолжают устранять последствия прохождения циклона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона.

"На ликвидации последствий работают более 70 аварийно-восстановительных бригад "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго" - около 300 специалистов. Работы не прекращались всю ночь и будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадали Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад, Клин и Талдом.

В Подмосковье пока сохраняются неблагоприятные погодные условия. Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности, отметило Минэнерго.

12 июля, из-за циклона Бернадетт на севере Подмосковья произошли локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов.

Минэнерго Подмосковье Дмитров Клин Россети Сергиев Посад
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