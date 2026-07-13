В Солнечногорске для жильцов поврежденных квартир открыли ПВР

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Солнечногорске организовали пункт временного размещения для жильцов, чьи квартиры пострадали в результате утренней атаки БПЛА, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

"Сегодня утром в результате происшествия повреждения получили жилой дом и несколько дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения, - написал он в мессенджере. - Открыт пункт временного размещения. Здесь оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь".

Он добавил, что жители пострадавших квартир могут получить горячее питание и чай, при необходимости остаться на ночь.

По данным Михалькова, пострадали двое детей. Им потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате атаки беспилотников три человека погибли и трое пострадали в Истринском округе, два человека пострадали в Солнечногорске.