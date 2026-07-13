Более 350 БПЛА летели ночью в сторону Московского региона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 12 июля более 350 дронов летели на Московский регион, 50 беспилотников уничтожено на подлёте к Москве, остальные - на дальних подступах.

"С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в канале мэра в Мах.

Росавиация ночью вводила ограничения в аэропортах московского авиаузла. К утру они были сняты.