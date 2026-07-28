В Москве водителю врезавшегося в дерево автобуса стало плохо за рулем

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве водитель рейсового автобуса м19 не справился с управлением и врезался в дерево, потому что ему ненадолго стало плохо, сообщил городской Департамент транспорта.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет", - говорится в сообщении.

В ГУП "Мосгортранс" Трофименко работает около четырех лет и "зарекомендовал себя с хорошей стороны".

"В день инцидента прошел медосмотр в установленном порядке, межсменный отдых накануне был обеспечен. Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины не имеет", - сообщил Дептранс.

ГУП "Мосгортранс", в свою очередь, окажет всестороннее содействие пострадавшим в получении страховых выплат, напомнили в департаменте.

Автобус столкнулся с деревом утром у дома 1с4 по улице Академика Миллионщикова. В ГАИ сообщали, что пять пассажиров были доставлены в медучреждения с травмами.