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ФСБ сообщила о задержании москвича за перевод денег СБУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Москвы, который переводил деньги на криптовалютный кошелек Службы безопасности Украины.

"Установлено, что житель Москвы посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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