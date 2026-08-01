Ряд улиц перекрыли в центре Москвы в районе Кудринской площади после взрыва

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы.

"Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в субботу вечером.

Кроме того, нет движения на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Позднее в департаменте заявили о штатной работе станций "Краснопресненская" Кольцевой линии и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

Ранее сообщалось о взрыве в кафе в районе Кудринской площади в центре столицы, трое погибли, 15 пострадали