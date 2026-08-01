Движение возобновлено на всем протяжении Садового кольца

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на всем протяжении Садового кольца в центре Москвы после введения временных ограничений.

"Движение открыто на всем протяжении Садового кольца", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max в субботу.

Движение было временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Кроме того, не было движения на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Ранее стало известно о взрыве в кафе в районе Кудринской площади в центре столицы, в результате которого трое погибли, 15 пострадали.