Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в канале Росавиации в Max.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее приостановили работу аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.