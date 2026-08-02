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Закрыты аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска приостановили работу, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на воскресенье также приостановили обслуживание рейсов аэропорты Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.

Бугульма Казань Нижнекамск аэропорты
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