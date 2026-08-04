Московское метро подаст в суд на водителя туристического автобуса

Утром он устроил ДТП с трамваем в районе ВДНХ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В московском районе ВДНХ утром туристический автобус столкнулся с трамваем 17-го маршрута, обошлось без пострадавших, но ДТП вызвало задержку трамваев трех маршрутов на 36 минут, сообщил городской Дептранс.

"Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем в районе ВДНХ. Сегодня утром в Продольном проезде в районе ВДНХ произошло ДТП. Водитель туристического автобуса грубо нарушил правила дорожного движения, не убедился в безопасности маневра и въехал в трамвай 17-го маршрута", - сказано в сообщении.

Метрополитен будет требовать компенсацию за восстановление трамвая, а также за задержку движения трамвайных маршрутов № 11, 17 и 25 на 36 минут.

"Просим всех водителей быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Средний штраф за остановку движения трамваев составляет 8 тысяч рублей за одну минуту задержки", - сообщили в Дептрансе.