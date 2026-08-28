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В Москве у стадиона "Лужники" 28-30 августа могут ограничивать вход и выход из метро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве на станциях метро рядом со стадионом "Лужники" 28, 29 и 30 августа могут ситуативно ограничивать вход или выход из-за концертов, предупредил дептранс столицы.

На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.

Движение транспорта в эти дни также будут ограничивать, а с 7:50 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная".

28 августа в "Лужниках" пройдет совместный концерт рэперов Басты и Гуфа, а 29 и 30 августа - сольные концерты Басты.

Дептранс Лужники Гуф Москва
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