В Москве у стадиона "Лужники" 28-30 августа могут ограничивать вход и выход из метро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве на станциях метро рядом со стадионом "Лужники" 28, 29 и 30 августа могут ситуативно ограничивать вход или выход из-за концертов, предупредил дептранс столицы.

На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.

Движение транспорта в эти дни также будут ограничивать, а с 7:50 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная".

28 августа в "Лужниках" пройдет совместный концерт рэперов Басты и Гуфа, а 29 и 30 августа - сольные концерты Басты.