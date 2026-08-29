Движение закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения на некоторых улицах в центре Москвы.

"Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Новоарбатском мосту по направлению в центр, на Боровицкой площади", - говорится в сообщении дептранса в мессенджере Max.

Кроме того, нет движения на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту при движении в центр.

Позднее в департаменте сообщили о перекрытии движения на ряде улиц в Хамовниках: на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал и на Конюшковской улице в обоих направлениях. Помимо этого, временно закрыто движение на Смоленской улице по направлению в центр.