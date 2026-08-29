Движение восстановлено на ряде улиц в центре Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о снятии временных ограничений движения на ряде улиц в центре Москвы.

"Движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Смоленской улице по направлению в центр, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал", - говорится в сообщении дептранса в мессенджере Мах.

Помимо этого, движение восстановлено на Конюшковской улице в каждом направлении и на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

По-прежнему перекрыто движение на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр, на Большом Каменном мосту при движении в центр, а также на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении.