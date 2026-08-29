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Движение перекрыто на нескольких улицах на западе Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Движение временно закрыто на ряде улиц на западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.

"Движение временно закрыто на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе по направлению в центр, на съезде с Осенней улицы на Рублевское шоссе по направлению в область", - говорится в сообщении дептранса, размещенном в мессенджере Мах в субботу.

Ранее в департаменте сообщали о перекрытиях движения в центре столицы. Так, движение по-прежнему ограничено на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр, на Большом Каменном мосту при движении в центр, а также на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении.

Москва
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