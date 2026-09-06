"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в воскресенье опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой, который принесет сильные осадки.

"В ближайшие несколько дней столицу ждут сильные осадки из-за циклона, пришедшего вчера", - говорится в комментарии госкорпорации к опубликованному снимку.

В "Роскосмосе" сообщили, что спутниковый снимок передан на Землю российскими гидрометеорологическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".