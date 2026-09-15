Доступ к мощам Спиридона Тримифунтского откроется в храме Христа Спасителя утром 15 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - С утра вторника до середины дня воскресенья в московском храме Христа Спасителя можно будет приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые были доставлены месяц назад в Россию с греческого острова Корфу.

Эта одна из самых почитаемых в православном мире святынь уже была пронесена по целому ряду регионов Росси, где ей поклонились более 650 тыс. человек, и теперь выставлена в Москве рядом с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского. Очередь к мощам обоих святых будет общей, уточнили в Московской епархии.

Информация о времени нахождения в очереди и ее протяженности будет публиковаться в соцсети "ВКонтакте" на странице принесения мощей и обновляться приблизительно каждые два часа. Доступ к мощам будет организован ежедневно с 08:00 до 20:00, а в воскресенье, 20 сентября, с 08:00 до 14:00. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская" в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам предлагают проехать до станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", а затем пройти пешком до Болотной набережной, откуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя через Патриарший мост.