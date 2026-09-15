Поиск

Доступ к мощам Спиридона Тримифунтского откроется в храме Христа Спасителя утром 15 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - С утра вторника до середины дня воскресенья в московском храме Христа Спасителя можно будет приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые были доставлены месяц назад в Россию с греческого острова Корфу.

Эта одна из самых почитаемых в православном мире святынь уже была пронесена по целому ряду регионов Росси, где ей поклонились более 650 тыс. человек, и теперь выставлена в Москве рядом с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского. Очередь к мощам обоих святых будет общей, уточнили в Московской епархии.

Информация о времени нахождения в очереди и ее протяженности будет публиковаться в соцсети "ВКонтакте" на странице принесения мощей и обновляться приблизительно каждые два часа. Доступ к мощам будет организован ежедневно с 08:00 до 20:00, а в воскресенье, 20 сентября, с 08:00 до 14:00. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская" в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам предлагают проехать до станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", а затем пройти пешком до Болотной набережной, откуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя через Патриарший мост.

храм Христа Спасителя
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

 В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

Бабье лето продержится в Москве всю неделю

Летевший из Москвы в Анталью самолет сел в Минводах из-за неисправности

В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

 В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"

 В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"

Подполковник подмосковного главка МВД арестована по делу председателя СД "Евротранса"

Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

 Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

 Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов