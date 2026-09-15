ДТП с участием двух автомобилей произошло на 44 км МКАД

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух автомобилей произошла на 44 км МКАД на юго-западе Москвы, сообщили в департаменте транспорта столицы утром во вторник.

"На внешней стороне 44 км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в дептрансе.

Движение в районе ДТП затруднено, добавили в департаменте.