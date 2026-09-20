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В МГИК заявили о масштабных хакерских атаках на систему столичного электронного голосования

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Продолжаются масштабные внешние кибератаки на систему столичного электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках, на настоящий момент все работает стабильно, сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

"Продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках", - сказал он журналистам в воскресенье днем.

По его словам, используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление.

"В связи с этим у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать. На данный момент система работает стабильно", - отметил зампредседателя МГИК.

Он подчеркнул, что над защитой системы работают специалисты по информационной безопасности. Для обеспечения устойчивости электронного голосования используется в том числе георезервированная система защиты, уточнил Реут.

В настоящее время все сервисы работают штатно, а все предусмотренные способы голосования остаются доступными, добавил он.

"Наблюдатели на участках и в видеоцентре постоянно находятся на связи с экспертами Общественного штаба по наблюдению за выборами и техническими специалистами. Ко всем обнаруженным ситуациям относимся предельно внимательно и проводим разбор", - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Москвичам доступны все способы голосования, сделать выбор они могут в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках есть возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Жители округа Щукино также голосуют за депутатов в органы местного самоуправления.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", смогут проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получают возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.

Москва МГИК Дмитрий Реут
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