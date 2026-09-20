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Движение на северо-востоке МКАД восстановлено после смертельного ДТП

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей на северо-востоке МКАД, затрудненное после ДТП с участием восьми транспортных средств, восстановили, сообщается в канале департамента транспорта столицы в Max.

"Движение на внешней стороне 103 км МКАД (в районе съезда 103) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу ГАИ сообщала, что в районе 104 км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств, погибли два человека, один пострадал. В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель ГАЗели, двигавшийся по обочине, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС.

Москва МКАД
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