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На седьмой Московской неделе моды пройдет почти 100 показов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Первый день седьмого сезона Московской недели моды прошел в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж", состоялись 12 показов дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и Челябинска и четыре лекции экспертов, открылись маркет, шоурум.

"Стартовала седьмая Неделя моды. Мы увидим показы российских и зарубежных дизайнеров. Также будет проходить конкурс короткометражных фильмов о моде, заработали лекторий, а также маркет и шоурум, в котором представлены российские дизайнеры. Всего мы увидим с вами примерно 100 показов и такое же количество дизайнеров-участников маркета", - сказала "Интерфаксу" куратор лектория Московской недели моды, редактор моды, стилист, креативный консультант, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анна Рыкова.

По ее словам, всего на седьмую Московскую неделю моды подано 1 тыс. 047 заявок из 63 регионов России, почти половина от дебютантов. Впервые заявки отправили дизайнеры из Алушты, Великого Устюга, Искитима и Абакана.

"И для новичков организаторы специально учредили премию, победителя наградят 12 октября. Оцениваться будет концепция, оригинальность идеи и, разумеется, исполнение. Победитель получит 1 млн рублей на развитие своего бизнеса", - отметила Рыкова.

В седьмом сезоне участие подтвердили больше 350 российских и свыше 10 зарубежных дизайнеров, в том числе из Китая, Турции, Казахстана, Индии, Кении, Беларуси, Шри-Ланки, Никарагуа, Испании, США и других стран.

"Я очень жду показы молодых брендов, как раз те самые бренды, которые впервые принимают участие, потому что за молодыми нужно следить. Я жду показы школ, университетов. Особенно меня волнуют показы дизайнеров из Китая и Кении", - сказала Рыкова, отвечая на вопрос, какие показы стоит посетить в первую очередь.

Программу Недели моды в субботу открыли начинающие дизайнеры - студенты российских университетов: Universal University, Британская высшая школа дизайна, Онлайн-академия брендинга и дизайна "Метрикс".

В работах студентов "Метрикс" новое прочтение получили исторические формы и современные тенденции. В коллекциях Universal University × Британской высшей школы дизайна использованы переработанные материалы, ручное ткачество и элементы, созданные с помощью 3D-печати.

"Сейчас многое заменяется чем-то фейковым. В своей коллекции мы высмеиваем этот феномен, доводя его до абсурда. (...) Для начинающих дизайнеров это действительно уникальная возможность проявить себя на таком масштабном мероприятии", - сообщили студенты Universal University x Британская высшая школа дизайна.

Студенческие показы продолжатся и в последующие дни, а 27 сентября отдельную программу лектория посвятят профессиям в моде.

Гости также посмотрели в первый день мероприятия коллекции региональных дизайнеров: Tatiana Kotova из Челябинска, Stas Lopatkin и Ianis Chamalidy из Санкт-Петербургам, Inniki из Якутска.

Кроме того, прошли показы московских брендов: MME, Surovaya, "Ателье Дуо", Atelier Irina Vorobyeva и Slava Zaitsev.

"Это первая коллекция после ухода создателя Дома Моды Вячеслава Зайцева. И сегодня будет показ из сорока трёх выходов. Когда мы создавали эту коллекцию, был очень важный момент - сохранить преемственность Дома Моды, сохранить ДНК, ключевые позиции. Было важно протянуть нить из прошлого в будущее. Так что сегодня то, что вы увидите, это будет большая дань уважения этому великому человеку", - сказал журналистам приглашенный дизайнер Slava Zaitsev Николай Красников.

Красников - победитель ряда дизайнерских конкурсов, в прошлом конструктор Дома Моды, которого обучал лично Зайцев. При создании коллекции дизайнер вдохновлялся традиционными русскими промыслами.

В первый день самым нестандартным показом стал перфоманс в стиле матрицы проекта "Версия 185 | Сбер".

Параллельно в субботу стартовал лекторий Московской недели моды. В программе этого сезона: лекции, паблик-токи и дискуссии об индустрии, образовании, технологиях и новых профессиях. Среди участников - приглашенные эксперты и предприниматели проекта "Сделано в Москве", профильные вузы и их выпускники.

В рамках мероприятия с 13:00 до 21:00 в ЦВЗ "Манеж" работают обновленные маркет и шоурум, где гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Соорганизатором маркета и шоурума во второй раз стал проект "Сделано в Москве".

"Манеж" в этом сезоне - только одна из точек маршрута. За шесть дней Московская неделя моды охватит около 15 площадок города: от ГМИИ имени А. С. Пушкина и Петровского путевого дворца до Центра национальных конных традиций на ВДНХ. В воскресенье пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts на территории арт-кластера "Хлебозавод №9". В программе - 56 картин режиссеров из разных стран: Индонезии, Китая, Турции и других.

С 28 по 30 сентября в рамках Московской недели моды в концертном зале "Зарядье" проведут международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств - от Бразилии и ЮАР до Вьетнама и Марокко.

Московская неделя моды Анна Рыкова
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