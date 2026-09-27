Движение перекроют в центре Москвы 27 сентября из-за марафона

Возможны изменения в работе ряда станций метро Москвы и МЦК

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы будет временно закрыто 27 сентября в связи с проведением Московского Марафона (42 км), сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, движения для машин не будет с 08:00 до 17:30 на улицах Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большой Дорогомиловской (боковой проезд), Смоленской (в область), Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Тверской, Балчуг, Большой Ордынке, Житной, Крымский Вал, Яузской, Хамовнический Вал и Лужники.

Будет также перекрыт проезд на набережных Бережковской, Яузской, Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической, Гончарной, Кремлевской, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой; на бульварах Новинском, Тверском, Страстном, Петровском, Цветном, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском, Зубовском и Смоленском.

Кроме того, будет ограничено на движение на мостах Бородинском (в область), Костомаровском, Малом Устьинском, Большом Устьинском, Малом Москворецком и Крымском; в переулках Большом Путинковском, Костомаровском и Лубочном; в проездах Устьинском и Садовническом; на Смоленской площади; в тоннелях Маяковском и Октябрьском.

Наконец, с 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября нельзя будет проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. 27 сентября также будет закрыто движение с 00:01 до 13:00 на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

В департаменте добавили, что 27 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.

Городской транспорт

Столичный дептранс предупредил также о ситуативных изменениях в работе некоторых станций метро и Московского центрального кольца 27 сентября в утренние и вечерние часы: "Спортивная", "Воробьевы горы", "ЦСКА", "Зорге", "Лужники".

На "Воробьевых горах" с 07:00 до 10:00 эскалаторная галерея будет работать только для выхода пассажиров в сторону Университетской площади. При необходимости такой режим работы может быть продлен.

В воскресенье примерно с 8:00 до 17:30 трамваи не будут ходить в центре города. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд: Т1 - между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская"; Т2 - между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

Трамваи А будут ходить от станции "Калитники" Московских центральных диаметров через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

27 сентября также меняются маршруты автобусов и электробусов в центре Москвы.

Департамент рекомендует пользоваться метро для поездок по городу.