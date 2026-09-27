Ограниченное из-за марафона движение в центре Москвы частично восстановлено

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о частичном восстановлении движения в центре города после введения временных ограничений из-за проведения Московского марафона.

Так, по данным дептранса, движение открыто на Тверской улице, Страстном, Петровском, Рождественском, Цветном и Тверском бульварах, в Большом Путинковском переулке.

Ранее движение было восстановлено на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, а также на Садовом кольце от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы.