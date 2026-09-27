Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 из-за инцидента с человеком на путях

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ряд поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) опаздывают в сторону "Ипподрома" из-за инцидента с человеком на путях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Состав был остановлен на время ожидания и работы экстренных служб, после чего продолжил движение, уточнили в пресс-службе.

Принимаются меры для сокращения опозданий, отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) уточнили "Интерфаксу", что в воскресенье в 17:42 на перегоне "Перово" - "Люберцы-1" Казанского направления был обнаружен травмированный человек, который, по предварительным данным, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные электрички дальних маршрутов Казанского направления в область. Возможны задержки по обороту. Поезда МЦД-3 следуют с установленным интервалом", - сообщили в пресс-службе МЖД.