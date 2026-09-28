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Серийный насильник и убийца осужден в Подмосковье на пожизненный срок

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Московский областной суд приговорил серийного насильника и убийцу к пожизненному сроку за серию убийств и изнасилований, в том числе несовершеннолетних, в Московском регионе, сообщили в прокуратуре Подмосковья в понедельник.

"С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Московской области суд приговорил Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с марта по ноябрь 2002 года Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Его жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.

Отмечается, что осужденный выбирал жертв в парках и других общественных местах. "Под предлогом знакомства он уводил потерпевших в безлюдные места, где совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего, с целью сокрытия преступлений, убивал их", - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что с 2020 по 2024 год, находясь в Бердске Новосибирской области, Гаськов совершал изнасилования и развратные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, предварительно давая ей алкоголь для "подавления воли".

Гаськов признан виновным в пп. "а", "д", "к" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

"В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и в содеянном раскаялся", - добавили в прокуратуре.

В СКР сообщили, что осужденный является жителем Новосибирской области.

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