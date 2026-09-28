Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в понедельник.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.