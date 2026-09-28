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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в понедельник.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Росавиация Внуково
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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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