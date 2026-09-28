Поиск

Человек погиб при попытке забраться на платформу на станции "Тушинская" МЦД-2

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, мужчина 2005 года рождения погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2), транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В МЖД уточнили "Интерфаксу", что один человек, по уточненным данным, получил травмы на станции "Тушинская" при попытке забраться на платформу.

Все составы курсируют по расписанию. Московская железная дорога просит строго соблюдать правила безопасности, переходить пути только в установленных местах на разрешающие сигналы, не спрыгивать и не забираться на платформы.

Ранее в МЖД сообщили, что на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве во время инцидента с электропоездом несколько человек получили травмы. Движение поездов в границах станции "Тушинская" было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 следовали с отставанием от графика.

МЦД-2 Тушинская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Теплая "золотая осень" придет в Москву в конце сентября

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 23

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 17

Москвич задержан за подготовку подрыва авто в кортеже высокопоставленного чиновника

Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Путин уверен, что Москва должна развиваться на основе заложенных Лужковым традиций

 Путин уверен, что Москва должна развиваться на основе заложенных Лужковым традиций

Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве

 Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве

Собянин высказался против переноса столицы РФ из Москвы в другой регион

 Собянин высказался против переноса столицы РФ из Москвы в другой регион

Собянин назвал экономические показатели Москвы "непростыми, но не трагичными"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов