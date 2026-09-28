Человек погиб при попытке забраться на платформу на станции "Тушинская" МЦД-2

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, мужчина 2005 года рождения погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2), транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В МЖД уточнили "Интерфаксу", что один человек, по уточненным данным, получил травмы на станции "Тушинская" при попытке забраться на платформу.

Все составы курсируют по расписанию. Московская железная дорога просит строго соблюдать правила безопасности, переходить пути только в установленных местах на разрешающие сигналы, не спрыгивать и не забираться на платформы.

Ранее в МЖД сообщили, что на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве во время инцидента с электропоездом несколько человек получили травмы. Движение поездов в границах станции "Тушинская" было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 следовали с отставанием от графика.