РУДН опроверг информацию об эвакуации из-за минирования

Эвакуацию провели планово из-за учений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский университет дружбы народов проводит плановую учебную эвакуацию, информация о внеплановой эвакуации и минировании не соответствует действительности, университет работает в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" проректор вуза по стратегическим коммуникациям Елена Апасова.

"Информация, распространяемая в СМИ о "массовой эвакуации" и "минировании", не соответствует действительности. В Российском университете дружбы народов действительно проводится плановая учебная эвакуация из корпусов ЕГФ (Естественно-гуманитарных факультетов) и ИРЯ (Институт русского языка), а также из общежитий", - сказала Апасова.

По ее словам, это стандартные тренировочные мероприятия, которые проходят в вузе один раз в полугодие в строгом соответствии с требованиями нормативов по пожарной безопасности. Вуз работает в штатном режиме, поводов для паники нет, уточнила она.

Ранее 28 сентября студентов Российского университета медицины эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании, вуз уже работает в штатном режиме.

"Был анонимный ложный звонок, службы сработали по регламенту, университет уже часа полтора назад вернулся в штатную работу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РосУниМеда.

В СМИ появилась информация об эвакуации в трех московских вузах РУДН, РусУниМед и Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Два кампуса МТУСИ были эвакуированы после сообщения об угрозе безопасности, они вернулись к работе.