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Тринадцать зарубежных дизайнеров участвуют в показах Московской недели моды

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Московская неделя моды подтверждает свою востребованность: в первые дни мероприятия фиксируется высокая посещаемость, а программа заметно расширилась за счет международного участия - в показах задействованы 13 дизайнеров из зарубежных стран, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Учитывая, что мы всё-таки ориентированы не только на Москву, мы ориентированы в целом на Россию, и считаем, что это такой международный проект. Мы рады и приветствуем, конечно же, наших зарубежных коллег, зарубежных дизайнеров. В этом году присоединились ещё пять новых стран - в этой неделе участвуют 13 дизайнеров из зарубежных стран", - сказал Фурсин журналистам в понедельник. Он отметил, что посещаемость Недели моды в первые дни "достаточно высокая", интерес к мероприятию большой.

"Ожидаем, наверное, не меньше того количества, которое у нас было на предыдущей неделе, но подводить итоги будем уже по окончании", - заявил глава департамента. По его словам, Неделя моды стала высокопрофессиональным и необходимым инструментом для всей модной индустрии Москвы и России.

"Каждый год, каждую неделю дизайнеры, стилисты, байеры понимают, что это мероприятие будет проходить. И под него ориентируют свои производственные, коммерческие, творческие планы. Важная стабильность и прогнозируемость в этом бизнесе", - подчеркнул Фурсин. Он добавил, что ежегодно количество заявок растет, в этом сезоне существенно увеличилось число показов. При этом, как сообщил руководитель департамента культуры, в текущем сезоне 80% дизайнеров из разных стран и городов России - это те, кто уже участвовал во всех сезонах мероприятия. "Помимо показов, понятно, что для нас важно, в первую очередь, развитие бизнеса. В рамках мероприятия многие ожидают новых сделок, новых потребителей, новых продаж", - заявил он.

В течение трех дней Недели моды прошли порядка 40 показов, в том числе детский коллективный показ, и 16 лекций. Во второй день в лектории прошли шесть профориентационных сессий, в том числе паблик-ток о современной модной журналистике от выпускников МГУ, лекция от Национального института дизайна о цифровизации в моде и сессия от ВШЭ о подготовке дизайнеров. Свои коллекции представили ученики Национального института дизайна, студенты Института искусств РГУ им. А. Н. Косыгина, гости из Турции - бренды Gokhanyavas | Murat Aytulum, а также бренд Brisa Hernández из Никарагуа, британский бренд Black Crown Label, индийский KGL.

Кроме того, гости мероприятия посмотрели показы таких дизайнеров, как Edder (Москва), Oleg Levitskiy (Краснодар), Bitte_Ruhe (Москва), Sergey Sysoev (Москва), Алена Мусаева (Волгоград), Vereja (Москва), Lesel (Москва), Евгений Синица (Челябинск), Anna Kropotova (Ростов-на-Дону), Gapanovich (Мурманск) и другие.

"Участие в Московской неделе моды - это всегда только плюс и рост. Жизнь до Недели моды и после - совершенно разная. Для меня это однозначно квантовый скачок. Я всегда буду благодарна этому месту и буду помнить его, потому что именно здесь для меня все началось - мой путь к узнаваемости", - поделилась дизайнер бренда Александра Гапанович о том, какое значение для нее имеет Московская неделя моды. Говоря о своей коллекции и вдохновении, дизайнер отметила, как много значит для нее Кольский полуостров, где она родилась. В ее работах отражаются природа этого края, семья, наследие, преемственность и любовь к родной земле. В воскресенье, 28 сентября, прошел фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts на территории арт-кластера "Хлебозавод №9". В программе было 56 картин режиссеров из разных стран: Индонезии, Китая, Турции и других. В "Манеже" продолжают работу маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект "Сделано в Москве", на минус втором этаже, где представлено более 90 брендов, а также лекторий.

Саммит моды БРИКС+

В Москве в понедельник начал работу четвертый саммит моды БРИКС+ (BRICS+ Fashion Summit). В течение трех дней, с 28 по 30 сентября, в концертном зале "Зарядье" представители индустрии моды из более чем 60 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Турцию, Иран, Вьетнам и другие быстрорастущие экономики, затронут вопросы развития отрасли, новых технологий, потребительского поведения, инвестиций и роли культурного наследия в современной моде.

По мнению Фурсина, саммит дает возможность наладить коммерческие связи между совершенно разными странами, разными дизайнерами и байерами.

"Мы во многом заинтересованы в этом взаимодействии (с другими странами), потому что это достаточно многопрофильный, многослойный процесс создания готового изделия, то есть это и отшив, это и фурнитура, это материалы, это оборудование, то есть это специалисты. В каждой из этих сфер нам нужны, конечно же, партнерства", - добавил он.

Темой первой пленарной сессии саммита стала "Мода как символический капитал города". Участники обсудили, как локальные бренды, профильные события и стиль горожан становятся инструментами формирования образа мегаполисов, привлечения талантов, туристов и капитала, а также международного позиционирования.

Деловая программа первого дня саммита открылась сессией "Искусственный интеллект в творческом процессе: инструмент или соавтор?". Ее участники отметили роль нейросетей при разработке дизайна одежды, а также связанные с этим вопросы авторства и этические риски.

Кроме того, темой первого дня стала глобальная трансформация fashion-индустрии. Отдельный раздел программы 28 сентября был посвящен взаимодействию моды и культуры. На сессии "Мода как музейная ценность. Что отбирают и сохраняют ведущие музеи?" эксперты говорили о том, какие предметы одежды, коллекции и материалы становятся музейными артефактами, а в рамках дискуссии "В поиске вдохновения. Культурное наследие России XIX-XX веков" - есть ли в русском декоративно-прикладном искусстве другие сильные коды, помимо традиционных ремесел.

29 и 30 сентября деловая программа продолжится дискуссиями о локальных брендах, традиционных ремеслах, экономическом эффекте недель моды, сертификации, ювелирном деле, экспансии fashion-брендов в смежные индустрии, культурном коде и макроэкономике модного бизнеса. Среди отдельных тем второго и третьего дней - "Поддержка локальных брендов. Создание инфраструктуры для развития", "Роль традиционных ремесел в современной моде", "Мода 0+. Как сохранить пространство для самовыражения", "Культурный код. От музейных архивов к международной экспансии" и "Макроэкономика моды. Какие мегатренды будут определять развитие индустрии?".

Параллельно с деловой программой в фойе "Зарядья" 28-30 сентября работает выставка бренда "Хохлома", которая демонстрирует, как традиционная роспись может становиться частью современной одежды, интерьера, предметного дизайна и украшений.

Московская неделя моды
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