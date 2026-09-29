В московском регионе октябрь начнется с прохладной погоды и ночных заморозков

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В московском регионе в первых числах октября прогнозируют прохладную погоду с ночными заморозками, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Да, холодает у нас, все холоднее и холоднее. Конечно, не резко, но холодает. Сегодня в городе днем около 15 градусов тепла, переменная облачность без осадков, но ночь была холодная, в черте города до нуля температура понижалась. В Московской области были даже слабые заморозки - до минус одного градуса где-то", - сказала она.

В ночь на среду будет тоже холодно - около пяти градусов, местами в черте города до нуля, без осадков, местами туман.

"Завтра днем без осадков тоже, 15-17 градусов, но эта температура, она держится днем максимально несколько часов, поэтому практически незаметно проходит, ловить надо момент", - заметила Паршина.

Октябрь начнется с хорошей погоды - 1 и 2 октября дождей не ожидается.

"Первого в ночь ожидается 6-8 градусов, днем 12-14, это уже ниже, чем 30 сентября. Но это примерно на полградуса выше климатической нормы, среднесуточного значения. Второго октября ночью еще холоднее - 3-5 градусов, местами до нуля в черте города, днем всего 11-13 градусов, а это уже немного холоднее нормы на полградуса", - сообщила метеоролог.

Что касается выходных, 3 и 4 октября, то сухая погода сохранится, сказала Паршина, однако "3-го ночью ожидается всего от ноля до плюс пяти градусов, днем - 8-13".

"4-го октября ночью - минус один - плюс четыре, и днем 10-15 градусов", - уточнила она.

"На выходных погода будет около или чуть ниже климатической нормы. Но зато без осадков. Октябрь уже, что ждать от погоды, и то хорошо", - добавила она.