Туман накроет Москву и область ночью и утром в среду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 200-700 метров накроет Москву и область в ночные и утренние часы.

"Ночью и утром 30 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Аналогичное предупреждение по Подмосковью распространило МЧС по Московской области.

В связи с возможным возникновением тумана в столичном дептрансе рекомендовали водителям быть осторожными, держать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров.