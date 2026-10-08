В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Московской области временно недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы крупного перевозчика "Мострансавто", сообщил региональный Минтранс.

""Мострансавто" информирует о том, что в связи с приостановкой работы дата-центра, обеспечивающего функционирование сервисов онлайн-покупки билетов, пассажирам временно недоступно приобретение билетов через интернет", - говорится в сообщении.

На восстановление работы сервиса может уйти до 24 часов.

Пассажиры по-прежнему могут оплатить проезд в автобусах компании через мобильные терминалы или стационарные валидаторы.

"Мострансавто" обслуживает более 1 400 маршрутов в Подмосковье.