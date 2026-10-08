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"Циан" сообщил о сбое на фоне инцидента на объекте инфраструктурного партнера

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" столкнулся со сбоем в работе сайта и мобильного приложения на фоне инцидента на объекте инфраструктурного партнера.

"Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложения "Циан" в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы", - сообщила компания в четверг в соцсетях.

Название инфраструктурного партнера в компании не раскрывают.

Утром об инциденте в дата-центре, расположенном в городе Сасово Рязанской области, сообщила пресс-служба МКПАО "Яндекс".

"В дата-центре "Яндекса" в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей", - сообщала пресс-служба.

Циан
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