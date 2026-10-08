Кровля предприятия загорелась в Сасовском округе Рязанской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем канале в Мах о двух БПЛА, сбитых над территорией региона.

"В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора", - сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в Мах в четверг.

Ранее в четверг "Яндекс" сообщил об инциденте, произошедшем в дата-центре компании в городе Сасово.

"В дата-центре в Сасово произошёл инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов", - заявила пресс-служба в четверг.