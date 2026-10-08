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"Циан" восстановил основной функционал сайта и приложения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" восстановила работу основного функционала сайта и приложения после сбоя, связанного с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера.

"Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, затронутые инцидентом, из резервных копий", - сообщила компания в соцсетях. - Сейчас команда восстанавливает остальной функционал, а также принимает меры для минимизации подобных рисков в будущем".

Циан
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