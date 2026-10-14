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В полиции Москвы Telegram и WhatsApp назвали основными мессенджерами для совершения IT-преступлений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Основным ресурсом, используемым мошенниками для совершения IT-преступлений, являются мессенджеры, заявил начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) столичного главка МВД Антон Кононенко.

"Основной ресурс, используемый при совершении этих преступлений - это, конечно же, мессенджеры. Основные мессенджеры, которые используются при совершении преступлений, - это Telegram, WhatsApp", - сказал он журналистам на пресс-конференции в среду.

Кононенко напомнил, что государственные службы никогда не будут связываться с гражданам через мессенджеры, тем более требовать проведения каких-либо манипуляций.

По словам Кононенко, за 9 месяцев текущего года в Москве зарегистрировано более 23,3 тыс. дистанционных хищений.

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