Росреестр предупредил о фейковых рассылках в Max

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россияне начали получать в мессенджере Мax сообщения о сделках с их недвижимостью со ссылками на фишинговые сайты, предупредил Росреестр.

"В последнее время гражданам в мессенджере Max стали поступать фейковые сообщения, в которых говорится о проведении операций с их объектами недвижимости. В частности, в сообщениях говорится, что "заявление гражданина на переоформление права собственности на объект недвижимости принято к рассмотрению", и что "полный пакет документов доступен для ознакомления в личном кабинете ЕГРН", - говорится в сообщении.

В сообщениях также содержится гиперссылка якобы для получения выписки из ЕГРН.

"Росреестр никогда не просит перейти по ссылке, чтобы "отменить", "подтвердить" или "посмотреть" информацию либо документы. Ни в коем случае не реагируйте на подозрительные сообщения и не переходите по указанным в них ссылкам", - предупредили в ведомстве.

В Росреестре подчеркнули, что по таким ссылкам могут скрываться фишинговые сайты для хищения персональных данных, а также сайты-двойники.

Официальными источниками получения выписок из ЕГРН являются портал госуслуг, сайт Росреестра, сайт ППК "Роскадастр", МФЦ и нотариусы.

Также в Росреестре перечислили, когда и в каких случаях ведомство связывается с гражданами. При поступлении документов на учетно-регистрационные действия уведомление направляется на электронную почту заявителя или в его личный кабинет на портале госуслуг. Статусы заявлений по госуслугам для физических лиц приходят через чат-бот "Госуслуги" в мессенджере Max. Сотрудники ведомства могут связаться с гражданами по телефону, через СМС или мессенджеры только для уточнения информации по уже поступившим документам. При этом они не запрашивают персональные данные, коды и не просят перейти по ссылкам.