В Подольске при пожаре на складе разгерметизировалась емкость с газом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске загорелся ангар на площади 2,4 тысячи кв. м, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Подольск, ул. Окружная, д. 2К. Установлено, что в результате пожара произошла разгерметизация емкости с газом с дальнейшим распространением на площади 2400 кв.м. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

С места ЧП эвакуировали 23 человека.

Пожар тушат 40 человек и 13 единиц техники.